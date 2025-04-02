Количество погибших в пожарах в Южной Корее достигло 31 человека

Число погибших в результате сильнейших лесных пожаров в юго-восточных регионах Южной Кореи возросло до 31 человека. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает агентство Yonhap.

Лесные пожары повредили более 4 тыс. домов, почти 2 тыс. сельскохозяйственных и животноводческих объектов, семь храмов и 986 других сооружений, уточнило издание. Около 48 тыс. га лесов в 11 регионах были выжжены, а более 3 тыс. человек остались без крова.

Министерство внутренних дел Республики Корея заявило, что один человек, получивший серьезные травмы в провинции Кёнсан, скончался в больнице. В результате общее число погибших достигло 31.

Ранее, 30 марта, агентство Reuters сообщило, что сильнейшие лесные пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле.

Yonhap заявило 27 марта, что из-за лесных пожаров в юго-восточной провинции Северная Кёнсан погибли 26 человек, еще 30 пострадали. Среди построек получили повреждения 325 объектов, из которых 117 жилых домов. В связи с этим изначально были эвакуированы 24 тыс. жителей.