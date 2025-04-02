Три человека погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа
Три человека погибли в результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по районам Газы. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным издания, два человека погибли в центральной части Газы при атаке ЦАХАЛ по дому в лагере беженцев. Еще один был убит при расстреле палаток в районе гуманитарной зоны аль-Маваси.
28 марта стало известно, что с начала возобновления атак Израиля в секторе Газа погибли 896 человек, еще 1984 пострадали.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.