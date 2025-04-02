Нигерийские власти освободили свергнутых в 2023 году экс-министров

Нигерийские власти освободили из заключения около 50 человек, включая экс-министров из свергнутого в 2023 году правительства. Об этом в среду, 2 апреля, передает агентство France 24.

Среди освобожденных оказались бывшие министры, дипломат, журналист и солдаты, обвиняемые в попытке государственного переворота в 2010 году. Бывший президент Мохамед Базум всё еще остается под стражей, несмотря на требования о его освобождении.

«Эти лица освобождаются в соответствии с рекомендациями Национального форума по реконструкции», — говорится в заявлении генерального секретариата правительства.

Среди освобожденных — бывший министр нефти Махамане Сани Иссуфу, сын экс-президента Махамаду Иссуфу, который находился у власти в течение десяти лет с 2011 года, бывший министр обороны Калла Мутари, бывший министр финансов Ахмат Джидуд и бывший министр энергетики Ибрагим Якубу.

Президентская гвардия организовала мятеж в Нигере 26 июля 2023 года. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

После этого ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.