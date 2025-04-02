Глава РФПИ допустил встречу с Уиткоффом в США на этой неделе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду, 2 апреля, прокомментировал новость о том, что он намерен посетить Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Может быть», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, Дмитриев призвал к налаживанию российско-американских отношений. По его словам, их улучшение обеспечит прочную и глобальную безопасность во всем мире.
При этом глава РФПИ отметил, что сопротивление диалогу между двумя странами «обусловлено укоренившимися интересами и старыми представлениями».
Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Дмитриев посетит Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. Так, если встреча состоится, то она станет первым визитом высокопоставленного чиновника из РФ в столицу США с момента начала проведения специальной военной операции на Украине.