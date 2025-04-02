NYP узнала о сокращении незаконного пересечения границы в США на 94% за год
В США незаконное пересечение границы с Мексикой сократилось на 94% за год, потому что нелегальные мигранты теперь «боятся последствий». Об этом 31 марта сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на министерство внутренней безопасности (МВБ).
Уточняется, что в марте прошлого года 137 тыс. человек пересекли границу из Мексики, в то время как в 2025 году этот показатель составил всего 7 тыс.
«В феврале границу пересекли примерно 8,3 тыс. нелегальных мигрантов — самый низкий показатель как минимум за 25 лет», — отмечает издание.
Такой результат назвали «эффектом [президента США Дональда] Трампа».
После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.
16 марта суд округа Колумбия потребовал остановить массовые депортации мигрантов из США, осуществляемые на основании «Закона о врагах-иностранцах» 1798 года.