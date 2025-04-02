Овечкин забил 891-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до трех шайб
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против ХК «Бостон Брюинз» забросил свою 891-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до трех голов.
Встреча состоялась в понедельник, 1 апреля. На данный момент счет 2:0 в пользу «Вашингтона».
Таким образом, Овечкин забил 38-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, уточняет «Спорт-Экспресс».
Ранее, 30 марта, российский форвард в ходе матча против ХК «Баффало Сейбрз» забросил 890-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до четырех голов.