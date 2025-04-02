Овечкин в списке лучших игроков по числу матчей в НХЛ поднялся на 27-е место
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в среду, 2 апреля, поднялся на 27-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По данным «РИА Новости», Овечкин принимает участие в матче против «Бостон Брюинз». Для нападающего это уже 1484-й матч в карьере в чемпионатах лиги.
По количеству игр Овечкин уже догнал Рода Бриндамора и разделил с ним 27-е место.
На первом месте в списке — Патрик Марло, который провел за карьеру 1779 матчей.
30 марта Овечкин забросил свою 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас рекорд остается у Уэйна Гретцки, на его счету 894 гола. Ожидается, что Овечкин сможет обойти канадца в ближайшее время.