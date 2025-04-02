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В США участников скандальной переписки в мессенджере Signal просят прийти на беседу

Axios: в США участников слитой в Сеть переписки в Signal пригласили на интервью
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Член Демократической партии США Джерри Коннолли из Комитета по надзору палаты представителей направил письма участникам утекшей в Сеть переписки в мессенджере Signal с просьбой явиться на разговор. Об этом 1 апреля сообщает Axios.

«Поскольку, как сообщается, вы были одним из участников чата «малой группы», мы требуем вашего участия в транскрибированном интервью для проверки вашей причастности к этому инциденту и другим потенциально безрассудным раскрытиям особо важной информации о национальной безопасности», — гласит каждое из отправленных писем.

Уточняется, что всего письмо от Коннолли получили семь чиновников, в том числе Стивен Миллер (заместитель главы аппарата Белого дома), Алекс Вонг (заместитель советника по национальной безопасности Майка Уолца) и Майкл Нидхэм (руководитель аппарата госсекретаря Марко Рубио).

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О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

30 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается увольнять никого из своей команды после скандальной утечки сообщений из группового чата.

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