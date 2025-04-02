Вучич заявил о самостоятельном освобождении Сербии во Вторую мировую войну

Президент Сербии Александр Вучич заявил о решающей роли сербов в освобождении своей страны во время Второй мировой войны, отметив при этом «ограниченную помощь» от СССР. Соответствующее заявление он сделал 2 апреля в интервью блогеру Марио Науфалу.

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — указал он.

Ранее в ходе этого же интервью Вучич объяснил свою догадку 2021 года насчет скорого конфликта на Украине.

22 марта заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. Замглавы администрации российского лидера отметил, что в контексте двусторонних экономических отношений «есть много важных вопросов». Кроме того, главам государств предстоит обсудить темы новых направлений сотрудничества, подчеркнул Орешкин.