Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила газета Helsingin Sanomat (HS).

«Девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ. Заявители считают, что закрытие восточной границы нарушает их права человека по целому ряду причин, поскольку поездки между Финляндией и Россией были важной частью их жизни», — говорится в публикации.

Там также перечислили причины, по которым истцы подали жалобу. В частности, они теперь не могут видеться со своими семьями из РФ и посещать кладбища шесть раз в год, как того требует православие, что нарушает их свободу вероисповедания. Помимо этого, поступали жалобы на невозможность получать российские пенсии.

В тот же день сообщалось, что Финляндия может начать рассматривать вопрос о частичном открытии границы с Россией не раньше конца 2025 года. Предполагается, что открытие границы может происходить в несколько этапов, начиная с грузовых перевозок.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.