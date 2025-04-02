В Курске жилой дом пострадал из-за атаки дронов ВСУ

В Курске многоэтажка пострадала при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 2 апреля, сообщил врио губернатора региона области Александр Хинштейн.

Как написал он в своем Telegram-канале, в результате атаки вражеских беспилотников на Курск был поврежден многоквартирный дом. Обломки сбитого дрона и его двигатель при этом упали на крышу многоэтажки по улице Чехова.

По словам Хинштейна, в результате атаки никто не пострадал. Жителям ничего не угрожает, но их переселят, пока на месте будут работать пиротехнические специалисты.

Ранее, 1 апреля, в Ростовской области два многоквартирных дома были повреждены после атаки БПЛА. Позднее появилась информация о возгорании в одном из домов и двух пострадавших с легкими ранениями.