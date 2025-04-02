Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +11 градусов в Москве 2 апреля
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.
В Московской области днем ожидается от +7 до +12 градусов, а ночью температура может упасть до –2.
Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6 –11 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 31 марта рассказал, что температура воздуха в ближайшие дни в столице будет превышать норму почти на пять градусов. Он уточнил, что столбики термометров покажут +8…+10 градусов, погода будет облачной и теплой.