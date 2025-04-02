Новый сериал о Шерлоке Холмсе выйдет в РФ раньше США

В России 3 апреля стартует официальный показ сериала «Шерлок и дочь», который в США начнет выходить только 16 апреля. В главной роли — звезда «Гарри Поттера», каннский лауреат, один из самых известных британских артистов Дэвид Тьюлис. Режиссером выступил Брин Хиггинс, работавший над «Черным зеркалом». Первое впечатление от сериала: такого Шерлока Холмса мы еще не видели.

Интригу авторы придумали сами, без обращения к сэру Конану Дойлу. Доктора Уотсона и экономку Хадсон похитили, к делу причастен международный криминальный синдикат «Красная нить». На помощь лондонскому коллеге спешит Амелия Рохас, называющая себя его дочерью и обладающая подозрительно схожим набором навыков в борьбе с криминалитетом — она и сыщик, и боец, и изобретатель. При этом режиссер Хиггинс всё же верен чувству меры и не превращает Амелию в очередную Мэри Сью, мастера на все руки, как уже было в случае с дилогией «Энола Холмс» о талантливой сестре-суфражистке Холмса.

Главная проблема сериала «Шерлок и дочь» — бюджет. Создатели экономили на всем, начиная с компьютерной графики и заканчивая актерами за пределами двух титульных протагонистов из названия.

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