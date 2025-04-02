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США нанесли авиаудары по лагерю хуситов в Йемене

Al Hadath: ВС США нанесли авиаудары по лагерю хуситов в Эль-Ходейде в Йемене
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Вооруженные силы (ВС) США атаковали тренировочный лагерь мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Эль-Ходейде (запад Йемена). Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

Как отметили в издании, Соединенные Штаты в ходе обстрела использовали мощные фугасные авиабомбы.

Уточняется, что в результате авиаударов три человека погибли и еще несколько получили ранения.

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Ранее, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства.

15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

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