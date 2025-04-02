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В феврале новостройки покупали до 10% дешевле медианной цены в объявлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В феврале в городах миллионниках новостройки покупали до 10% дешевле медианной цены в объявлении. Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», которые проанализировали стоимость квадратного метра в российских мегаполисах и сравнили ее с ценой при покупке недвижимости.

«В среднем по городам-миллионникам цена в объявлениях в конце зимы была на 3,5% выше, чем в реальных сделках. При этом квартиры по цене существенно ниже, чем в среднем по городу, в феврале покупали в Волгограде, Челябинске и Новосибирске — здесь разница между ценой «квадрата» в объявлениях и сделках составляла 10 и более процентов», — говорится в исследовании.

В Казани, Москве, Самаре, Омске, Нижнем Новгороде и Краснодаре, напротив, стоимость квадратного метра в реальных сделках оказалась выше, чем в объявлениях, — разница составила от 1% до 7%. При этом в январе 2025 года в среднем по мегаполисам цена в объявлениях была на 5% выше, чем стоимость метров в ДДУ.

«Сегодня мы наблюдаем, что застройщики смогли найти выгодную экономическую модель, которая помогает наращивать объемы продаж. Программы рассрочек серьезно поддерживают рынок, и нельзя не отметить, что они реально выгодны для некоторых категорий покупателей», — пояснил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

По его словам, собственники, которые находятся в процессе продажи объекта, могут использовать рассрочку с выгодой для себя. Это способ «забронировать» новое жилье, а внести основную сумму средств сразу после сделки с прошлым объектом. Подобные альтернативы субсидированным ипотекам смогли значительно поддержать рынок в последние месяцы, считает эксперт.

«Объемы продаж в новостройках в феврале продемонстрировали заметный рост. Мы наблюдаем возвращение активности в сделках на первичном рынке во всех городах-миллионниках. Девелоперы чаще предлагают выгодные условия покупки для клиентов без заемных средств, в том числе популярные сегодня программы рассрочки. Поэтому вместе с ростом количества сделок сокращается разрыв между стоимостью метра в объявлениях и при реальной продаже», — отметил руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников.

Оплатные ожидания: продавцы жилья начали сами выдавать рассрочку на вторичку
Таким образом собственники могут дополнительно заработать до 25% от стоимости квартиры

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.

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