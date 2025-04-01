Лавров и Ван И обсудили украинский кризис и двусторонние контакты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Китайской Народной Республики (КНР) Ван И обсудили на встрече график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях и украинский кризис. Об этом 1 апреля сообщили в МИД РФ.

«В ходе переговоров <...> состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что министры также обсудили вопросы новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Также Лавров и Ван И обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По данным МИД России, стороны отметили необходимость устранения первопричин кризиса.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой китайского МИДа отметил, что что Россия и КНР совместными усилиями успешно работают на многих международных площадках, в том числе в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в БРИКС. Ван И, в свою очередь, заявил, что российско-китайское сотрудничество не нацелено против третьих стран.