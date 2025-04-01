Психолог оценила влияние смеха на психику человека

Клинический психолог Дарья Сальникова во вторник, 1 апреля, рассказала, как смех влияет на психику человека.

В беседе с «Радио 1» специалист указала на то, что смех способствует нормализации артериального давления, расширяет объем легких, проводит в организм кислород и положительно влияет на здоровье.

Сальникова подчеркнула, что смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.

Психолог подчеркнула важность умения правильно реагировать на внешние раздражающие ситуации.

«Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическую несломленность», — подчеркнула психолог.

По ее словам, шутки помогают решать конфликты, а заражение улыбкой ведет к хорошему настроению. Она объяснила, что мимика содержит множество нервных окончаний, при улыбке и смехе активизируются эти рецепторы и лучше работают.

Ранее в этот день психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что чувство юмора связано с продолжительностью жизни. По ее словам, большинство долгожителей отличаются оптимистичностью, жизнерадостностью, предпочитают избегать мрачных мыслей, не копят обиды, пишет RT. Такие люди также умеют регулировать свое эмоциональное состояние.

В апреле 2022 года Артем Павлов рассказал, что психотип человека можно определить по его манере смеяться. Например, люди, которые редко смеются и лишь скромно улыбаются, плохо выражают свои эмоции и иногда не понимают, для чего это нужно. Те же, кто смеется открыто и раскатисто, привлекая к себе внимание, относятся к демонстративному психотипу, сообщает НСН.

Ранее психолог Ирина Седова в беседе с «Москвой 24» указала на пользу смеха. По ее словам, смех помогает не только отвлечься, но и в целом меняет состояние человека. Также смех помогает организму вырабатывать эндорфин — гормон радости. А еще он повышает уровень кислорода, что улучшает работоспособность, сообщает 360.ru.