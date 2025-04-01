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Диетолог развеял популярный миф о пользе грейпфрута

Диетолог Пристанский: грейпфрут не способствует нормализации веса
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Фото: Global Look Press
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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский развеял миф о том, что грейпфрут помогает похудеть.

В беседе с «Радио 1» 31 марта специалист предупредил, что грейпфрут стоит употреблять исключительно в меру. Людям с повышенной кислотностью этот фрукт противопоказан. В целом, если имеется проблема, связанная с потреблением технических продуктов, сначала следует обязательно обратиться к врачу.

Пристанский также рассказал, что любой цитрусовый с точки зрения содержания витамина С полезен, но не помогает сбросить вес. Он объяснил, что в 100 г грейпфрута без кожуры содержится примерно 42–44 ккал, уточняет RT.

«Для его сжигания и получения из него питательных веществ наше тело тратит больше 50–60 килокалорий, и якобы грейпфрут обладает так называемой отрицательной калорийностью. Но, к сожалению, такого не бывает», — заключил диетолог.

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В феврале врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в беседе с сайтом kp.ru посоветовал не сочетать грейпфрут с лекарствами. По его словам, содержащиеся в нем вещества блокируют ферменты печени, что усиливает побочные эффекты медикаментов, пишет 360.ru.

В январе диетолог Ольга Панова рассказала, что продукты с клетчаткой и качественным белком ускоряют похудение. Продукты с низким гликемическим индексом ускорят процесс сжигания жира без резких скачков сахара в крови. Помогут в этом ягоды, например, голубика, а также грейпфрут, содержащий ферменты для активации пищеварения, пишет Life.ru.

Ранее врачи рассказали о пользе грейпфрута. Врачи утверждают, что этот фрукт положительно влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его эмоциональное и психологическое состояние.

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