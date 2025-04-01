Лавров рассказал Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергетике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 апреля рассказал президенту РФ Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергетике.

По словам главы МИД, об этом он доложил главе государстве во время заседания Совета безопасности вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Лавров при этом отметил, что Россия придерживается договоренности с Трампом на все 100%.

«Российская армия соблюдает мораторий, который президент [России Владимир Путин] приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом 18 марта», — сказал он.

В этот же день Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию о случаях нарушения Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры страны. Глава МИДа напомнил, что 18 марта, когда были достигнуты договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, российские средства ПВО перехватили семь беспилотников ВС РФ, которые уже были запущены по целям на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжить нарушать эти договоренности.

Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.