Telegram продал первоапрельские подарки-кирпичи на десятки миллионов рублей

Мессенджер Telegram 1 апреля ввел в приложении подарок в виде кирпича, который можно было купить за премиумную валюту — звезды. Ограниченная партия этого предмета составляла 7 тыс. единиц, ее распродали полностью.

Один кирпич стоил 5 тыс. звезд. В официальном боте для покупки валюты эту сумму можно приобрести за 8299 рублей, другими способами ее можно купить дороже. Таким образом, всего платформа заработала на кирпичах не менее 58 млн рублей.

Как указывает «Газета.Ru», владелец подарка в профиле, продать его на аукционе или обменять на звезды по менее выгодному курсу. Отмечается, что кирпич может стать хорошим активом для цифрового коллекционирования.

Ранее, 20 марта, стало известно, что ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило отметку в 1 млрд — мессенджер занял второе по популярности место в мире после WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По словам создателя Telegram Павла Дурова, пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту.