Путин принял в Кремле президента Республики Сербской Додика

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле коллегу из Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Об этом 1 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным пресс-службы Кремля, во встрече также принял участие помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Додик прибыл в Москву 31 марта. Вечером того же дня он посетил Могилу Неизвестного Солдата. Он также уточнил, что снова посетит столицу по приглашению президента России Владимира Путина 9 мая.

Суд БиГ 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Отмечалось, что решение может быть обжаловано. 12 марта стало известно, что прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской, а также премьер-министра страны Радована Вишковича.