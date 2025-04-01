Врач рассказала о влиянии химических веществ на пострадавших при пожаре

Человек из-за техногенного пожара может подвергаться риску отравления продуктами горения, в том числе цианистым водородом. В ходе экспериментов доказано, что летальная концентрация вещества выделяется при сгорании всего лишь 1 кг полиакрилонитрила в помещении объемом 30 куб. м, сказала «Известиям» руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева 1 апреля. Она объяснила влияние химических веществ на организм.

«Вещество попадает в организм через органы дыхания. Но иногда также может попасть через желудочно-кишечный тракт или неповрежденную кожу», — отметила эксперт.

По ее словам, вдыхание паров вещества в избыточном количестве приводит к потере сознания с параличом дыхательного центра и смерти. Контакт с низкой концентрацией цианистого водорода вызывает слабость, головную боль, тошноту, аритмию, раздражение кожи, тремор, онемение, зрительные агнозии и головокружения.

«Цианистый водород оказывает неодинаковое угнетающее действие на тканевое дыхание разных органов», — добавила Терентьева, уточнив, что в первую очередь страдает центральная нервная система.

Ранее, 9 марта, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, что аккумуляторы низкого качества не только не отличаются долговечностью службы, но рискуют создать серьезные угрозы для оборудования и даже здоровья. Используя подобные батарейки, нельзя исключать риск пожара, взрыва, коррозии металла контактов и повреждения устройств.