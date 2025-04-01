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Историк связал рейды в Киево-Печерской лавре с желанием прикарманить реликвии

Засорин: Украина пыталась прикарманить бесценные реликвии Киево-Печерской лавры
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Фото: TASS/Sergei Chuzavkov
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Целью рейдов в пещерах Киево-Печерской лавры является стремление прикарманить бесценные реликвии. Об этом 1 апреля «Известиям» сообщил замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат исторических наук, доцент Сергей Засорин.

Он назвал современный украинский режим безбожным, антиисторическим и славянофобским. По его словам, всё началось с «безумной затеи» бывшего президента Украины Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по отделению украинского православия от русского.

«Это стремление создать совершенно независимую Украинскую православную церковь и получить на то благословение в Константинополе, это попытка прикарманить фактически, другое слово и не подберешь, вот те бесценные реликвии, которые не только в Киево-Печерской лавре сегодня на пока территории Украины хранятся, а в целом», — добавил Засорин.

По словам доцента, ключевым оказался президентский указ о передачи Киево-Печерской лавры, монастыря и всех храмовых сооружений в пользу государства.

Он подчеркнул, что в результате произошла национализация. Засорин отметил, что это делается то ли для поддержания агрессивной боеспособности Киева, то ли для того, «чтобы положить деньги в карман» президента Украины Владимира Зеленского и его близкого окружения.

Болгаркой по кресту: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам
В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Ведущий научный сотрудник Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ), политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями» 1 апреля заявил, что действия украинских властей, которые начали проводить инвентаризацию в Киево-Печерской лавре и стали пересчитывать мощи святых, указывают на то, что они утратили веру в Бога и пошли по пути сатанизма. По его словам, Зеленский и его помощники сознательно разрушают церковь.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой болгаркой в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

5 апреля в 18:00 на телеканале РЕН ТВ выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

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