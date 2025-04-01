Путин принял Ван И в Кремле

Президент России Владимир Путин 1 апреля принял в Кремле находящегося с визитом в России главу МИД Китая Ван И, отметив в начале встречи, что отношения между двумя странами развиваются позитивно на всех международных площадках.

Российский лидер начал с того, что передал сердечный привет лидеру Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину, указав, что ждет его в гости в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летней годовщины Великой Победы.

«Уважаемый господин министр, дорогие друзья! Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И, прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю КНР, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину», — заявил российский лидер.

Ван И передал Путину ответное приветствие от председателя КНР, подчеркнув, что благодаря усилиям лидеров двух государств политическое доверие, стратегическое взаимодействие и координация между Москвой и Пекином постоянно углубляются.

В свою очередь, глава МИД КНР отметил, что сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран. По его словам, государства не собираются «топтаться на месте» в вопросе развития российско-китайских отношений. Ван И уточнил, что между сторонами стоит самая широкая перспектива. Он подчеркнул, что дружба Москвы и Пекина носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.

21 января президент России пригласил своего китайского коллегу на парад Победы 9 мая. Си Цзиньпин также пригласил Путина на мероприятия, которые пройдут в Пекине 3 сентября. В тот же день Путин в разговоре по видеосвязи с председателем КНР заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. 21 февраля глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что российский лидер планирует посетить Китай в августе – сентябре.