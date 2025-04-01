Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении села Разлив в ДНР

Бойцы Забайкалья из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения села Разлив Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом они рассказали 1 апреля «Известиям».

«Пока добирались, все дороги были заминированы. Добрались благополучно. Ехали на трех мотоциклах в количестве шести человек. Подъехали к домам, к какому-то сараю — там спрятали мотоциклы. Первая тройка пошла — это были наши пассажиры, второй тройкой мы уже пошли. Была перестрелка», — рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Астраханем военный с позывным Ворон.

В основном бойцы передвигались на мотоциклах, работая парами. Расстояние до Разлива было значительным, поэтому скорость передвижения играла важную роль в операции. Мотоциклы оказались более эффективным и маневренным средством. Однако главной помехой стали беспилотники (БПЛА), особенно модели «Баба Яга», которых в небе было очень много.

«Задача была выполнена, сейчас идет зачистка, зачистка закончилась, то есть полностью забрали всю деревню», — рассказал военнослужащий с позывным Атаман.

Об освобождении населенного пункта Разлив в ДНР стало известно ранее в этот день. В Минобороны добавили, что российская армия уничтожила склады боеприпасов и места производства взрывчатки, а также пункты временной дислокации украинских боевиков. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 67 беспилотников самолетного типа.