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В Госдуме рассказали о состоянии отношений РФ и США

Депутат ГД Журова: Россия и США находятся в точке маневра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отношения России и США находятся в точке маневра. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила во вторник, 1 апреля.

По ее словам, стороны ищут точки соприкосновения, отталкиваясь при этом от собственных интересов.

«Все маневрируют, присматриваются. Происходит такое перестроение стратегий, подходов, и каждый остается в рамках интересов своей страны», — сказала политик в разговоре с Lenta.Ru.

Журова подчеркнула, что США во внешней политике всегда опираются только на собственные коммерческие интересы, то же справедливо и в контексте отношения текущей администрации страны к России. При этом парламентарий отметила, что новый президент США Дональд Трамп занимает заметно менее агрессивную политику относительно Москвы, чем некоторые его коллеги, что сказывается на диалоге стран.

«Сейчас мы в стадии переговоров, поиска точек соприкосновения там, где у нас нет разногласий и где возможно сотрудничество, начиная от хоккейного матча и заканчивая антитеррористическими операциями», — заключила депутат.

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Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США находится на стадии подготовки, передает RT.

По словам министра, Москва видит наметившийся прогресс, а также желание Вашингтона снять препятствия для стабильной работы дипломатов, передает НСН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 марта сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп планируют поэтапно нормализовать российско-американские отношения, которые будут основаны на взаимном уважении, доверии и выгоде. По его словам, главы государств доверяют друг другу.

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