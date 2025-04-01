Три автомарки снизили цены на машины в РФ во второй половине марта

Цены на новые автомобили за период с 16 по 31 марта изменились только у трех автомобильных марок среди тех, которые официально представлены на российском рынке. Об этом 1 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, электрический седан Evolute i-Pro российской сборки после снижения цены на 360 тыс. рублей (–12,6%) теперь стоит 2,49 млн рублей. Петербургская марка Solaris снизила цену кросс-хетчбэка Solaris KRX в исполнении Prestige на 18 тыс. рублей, или 0,7% (до 2,45 млн руб.).

У китайской марки Exeed подешевели две модели — кроссовер VX потерял в цене 350 тыс. рублей (минус 5,4–5,6%), а RX в топовой версии Flagship — 100 тыс. рублей (–1,8%). Теперь первый стоит 5,94–6,14 млн рублей, а второй — 5,39 млн рублей.

При этом в первой половине марта цены на автомобилей изменились сразу у 11 брендов: BAIC, Dongfeng, GAC, Evolute, Lada, Exeed, Soueast, JAC и Belgee, Geely и Knewstar.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о запрете навязывать покупателям дополнительные услуги, в том числе в автосалонах, будет рассмотрен на текущей неделе в приоритетном порядке. Разработанный законопроект призван защитить граждан от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок, отметил он.