Минкультуры Украины вновь провело рейд в пещерах Киево-Печерской лавры

Сотрудники министерства культуры Украины во второй раз за пять дней пришли в пещеры Киево-Печерской лавры. Об этом 1 апреля сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«В Киево-Печерскую лавру вновь пришли «инвентаризировать и определять историческую и научную ценность» святых мощей», — говорится в сообщении в Telegram-канале СПЖ.

Как указали в СПЖ, сотрудник, сопровождающий комиссию минкульта, «прихватил с собой что-то, похожее на топор».

Ранее в этот день украинские силовики лишили братию Киево-Печерской лавры и верующих доступа к пещерам, где хранятся мощи святых. Отмечается, что силовики поменяли замки, всё находится под охраной.

СПЖ сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-болгаркой в руках.

Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.