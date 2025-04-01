ДНР получит более 150 млн рублей на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие»

Донецкая Народная Республика (ДНР) получит в 2025 году более 150 млн рублей на реализацию в регионе национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом 1 апреля говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Дмитрия Патрушева по итогам рабочей встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Отмечается, что в ходе встречи стороны подвели итоги реализации национального проекта «Экология» в регионе и обсудили готовность к реализации нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«По новому нацпроекту «Экологическое благополучие» на 2025 год для региона запланировано выделение более 150 млн рублей. В ДНР будут реализованы мероприятия четырех федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Вода России», «Сохранение лесов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась подготовка к посевной кампании текущего года. Пушилин сообщил, что в сфере сельского хозяйства в регионе растут показатели животноводства. В 2024 году производство молока относительно предыдущего года увеличилось и достигло более 48 тыс. т.

Ранее, 24 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Коснется эта мера Бурятии и Иркутской области.