В Госдуме рассказали о способах защититься от мошенников

Новый закон против телефонных мошенников не станет панацеей, но поможет существенно сократить возможности аферистов. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил во вторник, 1 апреля.

Депутат рассказал, каким образом россияне смогут защитить себя после вступления в силу новой нормы.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества, передает RT. Закон предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, сообщает 360.ru.

Боярский рекомендовал установить самозапрет на выдачу кредитов, а также добавил, что теперь по аналогии будет введен самозапрет на выпуск сим-карт без личного участия.

«Также с 1 сентября можно будет установить лицо, к которому банк будет обращаться каждый раз при значимых операциях: кого-нибудь из родственников можно будет назначить пожилым людям. Двоих людей будет сложнее ввести в состояние стресса, чем одного», — подчеркнул политик в беседе с Lenta.Ru.

При этом парламентарий подчеркнул, что эти меры не являются панацеей, так как мошеннические действия бывают разными.

«Хочу напомнить, что информирование и бдительность каждого человека и забота о близких — это неотъемлемая часть нашей общей борьбы с мошенниками: никакие механизмы защиты не смогут на 100% оградить нас от добровольного расставания со своими средствами», — сказал он.

Депутат рассказал, что законом также предусмотрены такие меры технического характера, как идентификация вызова и то, что во время разговора по сотовой связи не будет приходить сообщение с кодом для входа на «Госуслуги».

«Другая хорошая мера против социальной инженерии — обязанность банков использовать антифрод-механизмы в банкоматах по аналогии с онлайн-переводами. Все сталкивались с тем, что там могут блокировать подозрительный перевод, перевод новому получателю», — заключил Боярский.

Депутаты ГД на заседании ранее в этот день единогласно приняли закон о противодействии телефонному мошенничеству. За принятие законопроекта проголосовал 401 человек. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон потерпел изменения и будет более эффективно решать задачи защиты наших граждан от мошенничества с использованием современных информационных технологий. Он отметил, что мошенники не стоят на месте, поэтому им нужно так же активно противодействовать.

В свою очередь, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский заявил, что нельзя пытаться шутить над мошенникам, ведь всё это может быть использовано против их жертв, передает НСН.