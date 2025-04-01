Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

В Госдуме рассказали о способах защититься от мошенников

Депутат ГД Боярский: новый закон против мошенников не панацея
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Новый закон против телефонных мошенников не станет панацеей, но поможет существенно сократить возможности аферистов. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил во вторник, 1 апреля.

Депутат рассказал, каким образом россияне смогут защитить себя после вступления в силу новой нормы.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества, передает RT. Закон предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, сообщает 360.ru.

Боярский рекомендовал установить самозапрет на выдачу кредитов, а также добавил, что теперь по аналогии будет введен самозапрет на выпуск сим-карт без личного участия.

«Также с 1 сентября можно будет установить лицо, к которому банк будет обращаться каждый раз при значимых операциях: кого-нибудь из родственников можно будет назначить пожилым людям. Двоих людей будет сложнее ввести в состояние стресса, чем одного», — подчеркнул политик в беседе с Lenta.Ru.

При этом парламентарий подчеркнул, что эти меры не являются панацеей, так как мошеннические действия бывают разными.

«Хочу напомнить, что информирование и бдительность каждого человека и забота о близких — это неотъемлемая часть нашей общей борьбы с мошенниками: никакие механизмы защиты не смогут на 100% оградить нас от добровольного расставания со своими средствами», — сказал он.

Депутат рассказал, что законом также предусмотрены такие меры технического характера, как идентификация вызова и то, что во время разговора по сотовой связи не будет приходить сообщение с кодом для входа на «Госуслуги».

«Другая хорошая мера против социальной инженерии — обязанность банков использовать антифрод-механизмы в банкоматах по аналогии с онлайн-переводами. Все сталкивались с тем, что там могут блокировать подозрительный перевод, перевод новому получателю», — заключил Боярский.

Сервис для проверки сим-карт на «Госуслугах»: когда заработает, лимиты, как найти «серые» номера
Количество и регистрацию сим-карт можно будет проверить в личном кабинете

Депутаты ГД на заседании ранее в этот день единогласно приняли закон о противодействии телефонному мошенничеству. За принятие законопроекта проголосовал 401 человек. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон потерпел изменения и будет более эффективно решать задачи защиты наших граждан от мошенничества с использованием современных информационных технологий. Он отметил, что мошенники не стоят на месте, поэтому им нужно так же активно противодействовать.

В свою очередь, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский заявил, что нельзя пытаться шутить над мошенникам, ведь всё это может быть использовано против их жертв, передает НСН.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025