Архивны юноши: куда пропали модные хипстеры

Анимешники, квадроберы, геймеры и косплееры — наиболее знаковые молодежные группы последнего времени. Между тем давно ничего не слышно о популярных когда-то хипстерах. Даже мемы и анекдоты с их участием ушли в прошлое. Куда пропали представители этой и других субкультур, а также зачем люди объединяются в сообщества — разбирались «Известия».

Площадка для экспериментов

Наша культура — единая большая система, состоящая из множества мелких форм, к которым и относятся различные субкультуры , отмечает доктор философских наук, профессор, ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Катерина Тихомирова. Эти формы постоянно меняются в зависимости от того, как взрослеет человечество. В философии есть даже специальный раздел — морфология культуры (от латинского morphus — изменяться).

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— С точки зрения ученых, культурная эволюция, то есть изменение форм, следует за эволюцией биологической. Биология предполагает многообразие видов. Например, есть семейство устриц, а в этом семействе несколько видов. Так же и с культурой: человек, создавая свой мир, создает многообразие видов — субкультур , — рассуждает Катерина Тихомирова.

У каждой субкультуры свой набор ценностей. Кто-то подводит глаза и одевается в черное, другие скупают розовых единорогов, третьи слушают определенную музыку. Но все эти наборы подвижные, они меняются, следуя ходу истории, отмечает Тихомирова.

Субкультура — это не просто модная тенденция, а глубокий процесс самопознания и поиска своего места в мире , считает психолог Анна Гусева. В таких группах человек находит поддержку, понимание, а также готовые шаблоны поведения, которые помогают ему разобраться в себе.

— Это площадка для тренировки, самое безопасное пространство для экспериментов над собой. Группа дает человеку чувство поддержки, понимания, она формирует базовые представления о себе и о мире, — рассуждает эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Наиболее яркими субкультурами последнего времени могут являться:

K-pop фанаты — поклонники корейской поп-культуры, которые активно следят за творчеством своих кумиров, изучают традиции Южной Кореи и занимаются cover dance.

Минималисты — стремятся к упрощению жизни, отказываясь от излишнего потребления и фокусируясь на самом необходимом.

Гики — увлечены комиксами, видеоиграми, фантастикой, фэнтези, технологиями и другими аспектами гик-культуры.

Воркаутеры — субкультура, участники которой стремятся развивать силу и выносливость в уличных условиях. Занимаются на открытых спортплощадках, а также используют все, что попадается на глаза — каменные лестницы, крыши гаражей и другие урбанистические препятствия. Ведут здоровый образ жизни и следят за питанием.

Оффники — поначалу название расшифровывалось как «околофутбольные фанаты». Потом вышли за рамки субкультуры болельщиков. Так стали называть подростков, которые готовы в любое время вступить в драку и просили «пояснить за шмот» тех, кто одевается не так, как они. Сегодня чаще всего это — подростки, которые собираются группами в парках, торговых центрах и во дворах.

Дединсайды (от англ. «dead insider»). Субкультура людей, увлеченных аниме или игрой Dota 2. Чаще всего у них пепельный цвет волос, черная одежда с принтами аниме-персонажей.

Беговая субкультура — образ жизни, объединяющий людей, фанатеющих от бега и всего, что с ним связано. Они участвуют в забегах, покупают слоты на подобные мероприятия в другие города, приобретают модную и актуальную одежду и обувь, которая разрабатывается непосредственно для этого сообщества. Выступают за здоровый образ жизни, занимаются благотворительностью.

Y2K — молодые люди вдохновляются стилем нулевых. Их главные атрибуты — джинсы на низкой посадке, множество аксессуаров, брюки карго, мини-юбки, кроп-топы, гоночные куртки и стразы с пайетками.

Квадроберы — занимаются имитацией внешнего вида, действий и повадок животных. Их можно узнать по маскам, накладным хвостам и передвижению на четвереньках в стиле выбранного зверя.

Анимешники — поклонники японской и аниме-культуры. Анимешники могут объединяться в тематические сообщества, посещать специальные фестивали и заниматься косплеем.

Куда пропали хипстеры

Мода на субкультуры, как и в случае с одеждой, периодически повторяется, но на другом уровне. Хипстеры, о которых современные поколения впервые узнали в 2008 году, это не что иное, как одноименное сообщество, зародившееся в США в 40-х годах XX века. Название явления происходит от жаргонного выражения to be hip («быть в теме»).

Данная группа сформировалась среди поклонников джаза, а потом шагнула за рамки музыкального сообщества и меломанов. Так стали называть людей, бросающих вызов обществу, оригинально одетых, задающих новую моду. А первыми отечественными хипстерами были стиляги (буквально — «охотники за стилем»), которые самовыражались в Советском Союзе в 50-х и первой половине 60-х годов прошлого столетия.

В XXI веке хипстеры пережили еще одну реинкарнацию. К этому течению принадлежали бородатые модники в винтажных нарядах. Хипстеры предпочитали альтернативную музыку, интересовались артхаусным кино, посещали все выставки современного искусства. Им обязаны раскруткой производители кофе и владельцы кофеен — эстеты популяризировали бодрящий напиток и закрепили моду часами сидеть в кафе с ноутбуком.

Фото: TASS/ITAR/Вячеслав Прокофьев

Постепенно хипстеры ушли в тень. Есть мнение, что этому, в частности, способствовала пандемия, когда отношение к стилю и одежде в целом упростилось. Общественно-политические отношения также повлияли на то, что их движение менее заметно, чем раньше.

— Хипстеры были на виду, пока находились в андеграунде, выделялись среди многочисленных представителей традиционной культуры. А потом стали менее заметными, поскольку субкультуры возникают и гаснут, постоянно появляется что-то новое. Так же обстоит дело и с квадроберами — они блеснули, а теперь о них мало говорят, — комментирует Катерина Тихомирова.

Следовательно, хипстеры, подобно металлистам из прошлого века, готам из нулевых и популярным еще вчера квадроберам, никуда не исчезли, а просто примелькались, перестали привлекать к себе внимание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Анна Гусева тоже считает, что усатые модники прошли через определенную трансформацию и во конечном итоге поделились с миром своими особенностями.

— Основные ценности хипстеров — это творческое самовыражение, внимание к деталям, осознанное потребление. По сути всё это — уже часть нашей жизни. И вполне естественно, что какие-то некогда революционные состояния переходят в повседневную жизнь. Многие из них переросли субкультурные рамки и стали частью более широкого движения, например ЗОЖ. Такие положительные моменты, как правильное питание, творческое развитие, самореализация, самопознание, стали для многих людей естественным состоянием, — рассуждает психолог.

Что такое бодитрансформация

Многие группы живут годами и десятилетиями, не привлекая к себе особенного внимания. Любители по-прежнему объединяются вокруг рок-музыки, реконструкции исторических событий, модных тенденций.

— Есть одно активное сообщество, которое явно выделяется среди других, да и существует довольно долго, уже не менее десятка лет. Это анимешники. Молодежь, конечно, взрослеет, но им на смену приходят другие поклонники этого течения, интерес не утихает , — комментирует Катерина Тихомирова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Зожников профессор тоже относит к одной из самых популярных современных субкультур. Ее последователи проповедуют правильное питание, спортивные занятия, бег, отдых на природе, экологичную одежду и естественный внешний вид. Но, оказывается, и тут играет роль вызов обществу и его трендам.

По мнению Катерины Тихомировой, зожники противопоставляют себя и свое тело тому, что сейчас диктует цивилизация, — неестественности, раздутым губам, синтетическим ногтям. В свою очередь, раздутые губы, лазерная шлифовка лица и филлеры — это тоже субкультура, считает собеседница.

На волне гламурной бодитрансформации появляется даже одинаковый типаж лица. Не исключено, что наступит очередной кризис и «трансформеров» отодвинут люди с естественными чертами — тонкими губами, носами неправильной формы и без намека на голливудские скулы. Идет постоянная смена предпочтений, подчеркивает эксперт.

— Недавно мне попалась в интернете такая шутка: Москва делится на широкоштанных и узкоштанных. И когда смотришь по сторонам, то понимаешь, что в этом что-то есть , — иронизирует Катерина Тихомирова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она подчеркивает, что сложно однозначно определить, почему люди выбирают ту или иную субкультуру, является ли это неким вызовом обществу, смелым шагом или повторением за толпой на фоне моды.

— У каждого свои мотивации. Для кого-то субкультура — как ступенька социальной лестницы или как часть социального лифта. Она важна, чтобы организовывать так называемые вертикальные или горизонтальные социальные связи, которые что-то дадут в жизни. А кто-то уходит в такие группы, потому что ищет смысл жизни , — рассуждает специалист.

Быть собой

Психолог Анна Гусева советует не застревать в субкультуре, а лишь использовать ее как некую платформу для дальнейшего роста. Люди, взрослея и развиваясь, выходят из групп и уже воспринимают их шаблоны как ограничение.

— Человек отрицает прошлое, но это не предательство, а естественный процесс эволюции личности, нормальный этап развития. А субкультура — это не клетка, а площадка для экспериментов с идентичностью, помогающая формированию собственного «я». Навыки, полученные в таких группах, помогают в общении, на работе, в построении карьеры, — продолжает собеседница «Известий».

Психолог подчеркивает, что подросткам несложно адаптироваться в таких группах и, взрослея, они переходят на следующие уровни. Если же люди зрелого возраста принадлежат к некой молодежной субкультуре, то они «допроживают» те этапы и процессы, которые не удалось ощутить в определенное время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Катерины Тихомировой, многие группы относятся к контркультурам, то есть вступают в противоречие с доминирующими системами ценностей. Но подняться до господствующей высоты им все-таки не дано, поскольку традиционные идеологии больше вписываются в универсальное пространство, так как пропагандируют классические добро, красоту, справедливость. В конечном итоге люди приходят к универсальной, единой культуре, начинают себя с ней идентифицировать, отмечает профессор.

— Они внезапно осознают, что счастье — оно же очень простое. И в итоге склоняются к семье, детям, чтению классической литературы и другим традиционным ценностям. И это хорошо, потому что человеческий мир должен воспроизводиться не только биологически, но и в системе этих ценностей, — резюмирует собеседница «Известий».