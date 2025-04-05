Архивны юноши: куда пропали модные хипстеры
Анимешники, квадроберы, геймеры и косплееры — наиболее знаковые молодежные группы последнего времени. Между тем давно ничего не слышно о популярных когда-то хипстерах. Даже мемы и анекдоты с их участием ушли в прошлое. Куда пропали представители этой и других субкультур, а также зачем люди объединяются в сообщества — разбирались «Известия».
Площадка для экспериментов
Наша культура — единая большая система, состоящая из множества мелких форм, к которым и относятся различные субкультуры, отмечает доктор философских наук, профессор, ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Катерина Тихомирова. Эти формы постоянно меняются в зависимости от того, как взрослеет человечество. В философии есть даже специальный раздел — морфология культуры (от латинского morphus — изменяться).
— С точки зрения ученых, культурная эволюция, то есть изменение форм, следует за эволюцией биологической. Биология предполагает многообразие видов. Например, есть семейство устриц, а в этом семействе несколько видов. Так же и с культурой: человек, создавая свой мир, создает многообразие видов — субкультур, — рассуждает Катерина Тихомирова.
У каждой субкультуры свой набор ценностей. Кто-то подводит глаза и одевается в черное, другие скупают розовых единорогов, третьи слушают определенную музыку. Но все эти наборы подвижные, они меняются, следуя ходу истории, отмечает Тихомирова.
Субкультура — это не просто модная тенденция, а глубокий процесс самопознания и поиска своего места в мире, считает психолог Анна Гусева. В таких группах человек находит поддержку, понимание, а также готовые шаблоны поведения, которые помогают ему разобраться в себе.
— Это площадка для тренировки, самое безопасное пространство для экспериментов над собой. Группа дает человеку чувство поддержки, понимания, она формирует базовые представления о себе и о мире, — рассуждает эксперт.
Наиболее яркими субкультурами последнего времени могут являться:
- K-pop фанаты — поклонники корейской поп-культуры, которые активно следят за творчеством своих кумиров, изучают традиции Южной Кореи и занимаются cover dance.
- Минималисты — стремятся к упрощению жизни, отказываясь от излишнего потребления и фокусируясь на самом необходимом.
- Гики — увлечены комиксами, видеоиграми, фантастикой, фэнтези, технологиями и другими аспектами гик-культуры.
- Воркаутеры — субкультура, участники которой стремятся развивать силу и выносливость в уличных условиях. Занимаются на открытых спортплощадках, а также используют все, что попадается на глаза — каменные лестницы, крыши гаражей и другие урбанистические препятствия. Ведут здоровый образ жизни и следят за питанием.
- Оффники — поначалу название расшифровывалось как «околофутбольные фанаты». Потом вышли за рамки субкультуры болельщиков. Так стали называть подростков, которые готовы в любое время вступить в драку и просили «пояснить за шмот» тех, кто одевается не так, как они. Сегодня чаще всего это — подростки, которые собираются группами в парках, торговых центрах и во дворах.
- Дединсайды (от англ. «dead insider»). Субкультура людей, увлеченных аниме или игрой Dota 2. Чаще всего у них пепельный цвет волос, черная одежда с принтами аниме-персонажей.
- Беговая субкультура — образ жизни, объединяющий людей, фанатеющих от бега и всего, что с ним связано. Они участвуют в забегах, покупают слоты на подобные мероприятия в другие города, приобретают модную и актуальную одежду и обувь, которая разрабатывается непосредственно для этого сообщества. Выступают за здоровый образ жизни, занимаются благотворительностью.
- Y2K — молодые люди вдохновляются стилем нулевых. Их главные атрибуты — джинсы на низкой посадке, множество аксессуаров, брюки карго, мини-юбки, кроп-топы, гоночные куртки и стразы с пайетками.
- Квадроберы — занимаются имитацией внешнего вида, действий и повадок животных. Их можно узнать по маскам, накладным хвостам и передвижению на четвереньках в стиле выбранного зверя.
- Анимешники — поклонники японской и аниме-культуры. Анимешники могут объединяться в тематические сообщества, посещать специальные фестивали и заниматься косплеем.
Куда пропали хипстеры
Мода на субкультуры, как и в случае с одеждой, периодически повторяется, но на другом уровне. Хипстеры, о которых современные поколения впервые узнали в 2008 году, это не что иное, как одноименное сообщество, зародившееся в США в 40-х годах XX века. Название явления происходит от жаргонного выражения to be hip («быть в теме»).
Данная группа сформировалась среди поклонников джаза, а потом шагнула за рамки музыкального сообщества и меломанов. Так стали называть людей, бросающих вызов обществу, оригинально одетых, задающих новую моду. А первыми отечественными хипстерами были стиляги (буквально — «охотники за стилем»), которые самовыражались в Советском Союзе в 50-х и первой половине 60-х годов прошлого столетия.
В XXI веке хипстеры пережили еще одну реинкарнацию. К этому течению принадлежали бородатые модники в винтажных нарядах. Хипстеры предпочитали альтернативную музыку, интересовались артхаусным кино, посещали все выставки современного искусства. Им обязаны раскруткой производители кофе и владельцы кофеен — эстеты популяризировали бодрящий напиток и закрепили моду часами сидеть в кафе с ноутбуком.
Постепенно хипстеры ушли в тень. Есть мнение, что этому, в частности, способствовала пандемия, когда отношение к стилю и одежде в целом упростилось. Общественно-политические отношения также повлияли на то, что их движение менее заметно, чем раньше.
— Хипстеры были на виду, пока находились в андеграунде, выделялись среди многочисленных представителей традиционной культуры. А потом стали менее заметными, поскольку субкультуры возникают и гаснут, постоянно появляется что-то новое. Так же обстоит дело и с квадроберами — они блеснули, а теперь о них мало говорят, — комментирует Катерина Тихомирова.
Следовательно, хипстеры, подобно металлистам из прошлого века, готам из нулевых и популярным еще вчера квадроберам, никуда не исчезли, а просто примелькались, перестали привлекать к себе внимание.
Анна Гусева тоже считает, что усатые модники прошли через определенную трансформацию и во конечном итоге поделились с миром своими особенностями.
— Основные ценности хипстеров — это творческое самовыражение, внимание к деталям, осознанное потребление. По сути всё это — уже часть нашей жизни. И вполне естественно, что какие-то некогда революционные состояния переходят в повседневную жизнь. Многие из них переросли субкультурные рамки и стали частью более широкого движения, например ЗОЖ. Такие положительные моменты, как правильное питание, творческое развитие, самореализация, самопознание, стали для многих людей естественным состоянием, — рассуждает психолог.
Что такое бодитрансформация
Многие группы живут годами и десятилетиями, не привлекая к себе особенного внимания. Любители по-прежнему объединяются вокруг рок-музыки, реконструкции исторических событий, модных тенденций.
— Есть одно активное сообщество, которое явно выделяется среди других, да и существует довольно долго, уже не менее десятка лет. Это анимешники. Молодежь, конечно, взрослеет, но им на смену приходят другие поклонники этого течения, интерес не утихает, — комментирует Катерина Тихомирова.
Зожников профессор тоже относит к одной из самых популярных современных субкультур. Ее последователи проповедуют правильное питание, спортивные занятия, бег, отдых на природе, экологичную одежду и естественный внешний вид. Но, оказывается, и тут играет роль вызов обществу и его трендам.
По мнению Катерины Тихомировой, зожники противопоставляют себя и свое тело тому, что сейчас диктует цивилизация, — неестественности, раздутым губам, синтетическим ногтям. В свою очередь, раздутые губы, лазерная шлифовка лица и филлеры — это тоже субкультура, считает собеседница.
На волне гламурной бодитрансформации появляется даже одинаковый типаж лица. Не исключено, что наступит очередной кризис и «трансформеров» отодвинут люди с естественными чертами — тонкими губами, носами неправильной формы и без намека на голливудские скулы. Идет постоянная смена предпочтений, подчеркивает эксперт.
— Недавно мне попалась в интернете такая шутка: Москва делится на широкоштанных и узкоштанных. И когда смотришь по сторонам, то понимаешь, что в этом что-то есть, — иронизирует Катерина Тихомирова.
Она подчеркивает, что сложно однозначно определить, почему люди выбирают ту или иную субкультуру, является ли это неким вызовом обществу, смелым шагом или повторением за толпой на фоне моды.
— У каждого свои мотивации. Для кого-то субкультура — как ступенька социальной лестницы или как часть социального лифта. Она важна, чтобы организовывать так называемые вертикальные или горизонтальные социальные связи, которые что-то дадут в жизни. А кто-то уходит в такие группы, потому что ищет смысл жизни, — рассуждает специалист.
Быть собой
Психолог Анна Гусева советует не застревать в субкультуре, а лишь использовать ее как некую платформу для дальнейшего роста. Люди, взрослея и развиваясь, выходят из групп и уже воспринимают их шаблоны как ограничение.
— Человек отрицает прошлое, но это не предательство, а естественный процесс эволюции личности, нормальный этап развития. А субкультура — это не клетка, а площадка для экспериментов с идентичностью, помогающая формированию собственного «я». Навыки, полученные в таких группах, помогают в общении, на работе, в построении карьеры, — продолжает собеседница «Известий».
Психолог подчеркивает, что подросткам несложно адаптироваться в таких группах и, взрослея, они переходят на следующие уровни. Если же люди зрелого возраста принадлежат к некой молодежной субкультуре, то они «допроживают» те этапы и процессы, которые не удалось ощутить в определенное время.
По словам Катерины Тихомировой, многие группы относятся к контркультурам, то есть вступают в противоречие с доминирующими системами ценностей. Но подняться до господствующей высоты им все-таки не дано, поскольку традиционные идеологии больше вписываются в универсальное пространство, так как пропагандируют классические добро, красоту, справедливость. В конечном итоге люди приходят к универсальной, единой культуре, начинают себя с ней идентифицировать, отмечает профессор.
— Они внезапно осознают, что счастье — оно же очень простое. И в итоге склоняются к семье, детям, чтению классической литературы и другим традиционным ценностям. И это хорошо, потому что человеческий мир должен воспроизводиться не только биологически, но и в системе этих ценностей, — резюмирует собеседница «Известий».