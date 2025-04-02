Врач рассказала об основных последствиях длительного стресса

Хронический стресс повышает риск развития деменции, особенно у пожилых людей, также тревога может стать причиной ишемической болезни сердца. Кроме того, весной состояние стресса может возникать чаще из-за удлинения светового дня. Об этом 2 апреля рассказала «Известиям» врач-психиатр, к.м.н., эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

При тревоге, по словам эксперта, активизируются сразу три системы: симпатоадреналовая, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая и ренин-ангиотензин-альдостероновая. Первая отвечает за мгновенную реакцию на стресс — учащенное сердцебиение, потливость. Вторая регулирует выработку гормонов стресса, например кортизола. Третья контролирует артериальное давление и водно-солевой баланс.

«Длительная активация этих систем приводит к сужению сосудов мозга, кислородному голоданию нервных клеток и их структурному повреждению. Со временем развивается дисфункция лобной коры — области, отвечающей за планирование, эмоции и принятие решений. Хроническая тревога повышает риск артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца», — заявила Штань.

Также тревога может обостряться под воздействием внешних условий. Врач рассказала, что весной удлинение светового дня нарушает биоритмы, провоцируя гормональные сбои, а осенью дефицит солнечного света снижает уровень витамина D, необходимого для выработки серотонина — гормона радости и дофамина — гормона мотивации.

«Особую опасность сезонные и суточные колебания представляют для пожилых людей. Возрастные изменения сосудов и хронические болезни, такие как диабет или гипертония, делают мозг уязвимым к стрессам. Например, при атеросклерозе или гипертензии сосуды сужаются, нарушая кровоснабжение мозга. Ускоряется гибель нейронов и повышается риск деменции», — уточнила эксперт.

Вместе с тем психиатр обратила внимание, что ситуативная тревога, например, перед экзаменом или выступлением, проходит без последствий, а тревожное расстройство (ТР) — более серьезное состояние. Его признаки включают постоянное беспокойство о будущем, мышечное напряжение (дрожь, головные боли), а также вегетативные симптомы: потливость, тахикардию, головокружение.

Основная причина ТР, по словам врача, — хронический стресс, который перегружает нервную систему и провоцирует нарушения в работе органов.

Однако правильный образ жизни снижает риски. Как утверждает эксперт, гигиена сна — основа профилактики, так как недосып нарушает работу гормональной системы и повышает уровень кортизола.

«Спать необходимо 7–9 часов, избегая синего света от экранов перед сном — он блокирует выработку мелатонина. Полезно отказаться от кофе и никотина во второй половине дня, добавить вечерние ритуалы — медитацию или дыхательные упражнения. Они помогут успокоить нервную систему», — порекомендовала психотерапевт.

Вместе с тем она добавила, что особенности питания тоже напрямую влияют на уровень тревожности. Так, дефицит витамина D, магния и омега-3 усиливает беспокойство и ухудшает работу мозга, поэтому полезно включать в рацион витамины группы B (B6, B12). Алкоголь, сахар и трансжиры усиливают окислительный стресс и повреждают нейроны, поэтому их лучше исключить из рациона.

Ранее, 7 февраля, врач-невролог «Инвитро» Анастасия Бородина рассказала «Известиям» от каких причин зависит развитие повышенной тревожности. По ее словам, стресс можно испытать не только от неблагоприятных событий, но и от радостных. Кроме того, эксперт объяснила, что стресс может обострять боли в спине в 16% случаев, а хронический стресс снижает функцию и количество нейронов головного мозга, особенно в структуре гиппокампа — области мозга, ответственную за память и эмоции. Это является одним из ранних изменений головного мозга при болезни Альцгеймера, проявляющейся в значительном снижении когнитивных функций.