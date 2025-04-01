Рюмин рассказал в Госдуме об основных направлениях работы сетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин принял участие в заседании внутрифракционной группы партии «Единая Россия» под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева. Об этом сообщила фракция «Единая Россия» и пресс-служба «Россетей».

Первый замглавы фракции «ЕР» Адальби Шхагошев назвал состоявшийся разговор содержательным и серьезным, отметив, что в Группе «Россети» за последние годы усилилась дисциплина, увеличились инвестиции, а импортозамещение достигло уровня более 90%. Депутат указал, что в ходе заседания обсуждались не только существующие проблемы, но и возможные пути их решения, в том числе посредством законодательных инициатив.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов призвал проводить подобные совещания чаще, чтобы оперативно реагировать на существующие в регионах проблемы, снимать возникающую напряженность, а также обсуждать совместные законодательные инициативы. Он выразил уверенность в продолжении сотрудничества фракции с «Россетями».

«Группа „Россети“ задействована в реализации большинства национальных проектов, электроснабжении стратегически важной инфраструктуры, новых производств и социального сектора. Также на повестке — масштабная реновация фондов, укрепление технологического суверенитета и безопасность энергообъектов. Поддержка законодателей очень важна для успешного решения задач в энергетике страны. Благодарю депутатов за внимание к работе сетевого комплекса», — отметил Андрей Рюмин.

В ходе заседания также состоялось обсуждение работы компаний Группы «Россети» в качестве Системообразующих территориальных сетевых организаций. Рассмотрен вопрос введения уголовной ответственности за незаконное присоединение к электросетям, а также меры по обеспечению источниками финансирования инвестиционных и производственных программ в Сибири, на Северном Кавказе и Северо-Западе.