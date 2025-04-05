Сильные молитвы на Благовещение: кому и о чем молиться 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число главных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Он особенный для всех христиан, так как именно с него начинается история земного воплощения Спасителя. Православные ежегодно отмечают Благовещение 7 апреля. В 2025 году торжество выпадает на понедельник. О чем молиться и какие молитвы следует прочитать в праздник рассказывают «Известия».

Кому молиться на праздник Благовещение 7 апреля

Предание гласит, что в день Благовещения к Пречистой Деве явился архангел Гавриил и возвестил благую весть, что вскоре ей предстоит стать матерью сына Божия. Это событие произошло за девять месяцев до Рождества Христова. Традиционно его празднуют в середине весны. У католиков празднования проходят на две недели раньше, 25 марта, из-за разницы в датах после перехода на григорианский календарь.

По своему значению Благовещения сравнимо с Рождеством Христовым и Богоявлением. Почти всегда праздник выпадает на дни Великого Поста, однако в этот день церковный устав предусматривает небольшие послабления. В храмах проходят торжественные службы, во время которых священнослужители облачаются в одежды голубого и белого цветов, символизирующие непорочность Девы Марии. Еще одна традиция — выпускать в небо белых голубей.

Поскольку Благовещение — не только двунадесятый, но и один из главных Богородичных праздников, то во время службы вспоминают о библейских событиях и прославляют Божию Матерь. Все молитвы в праздничный день также обращены к Богородице. В народе верят, что молитвы, произнесенные на Благовещение, наиболее действенны.

О чем молиться Пресвятой Богородице на Благовещение

Произносить слова молитвы можно не только в храме, но и дома. Важно иметь перед собой любой образ Богоматери. Но лучше если это будет икона «Благовещение», на которой изображены Пресвятая Дева Мария и вестник Божий — архангел Гавриил в момент сообщения радостной вести. Этот образ особо чтут в церковный праздник, хотя молиться перед ним можно в любой день.

Пресвятую Богородицу просят о заступничестве перед Богом, защите от несчастий и скорбей, исцелении от болезней, вразумлении заблудших и наставлении на путь истинный. Кроме того, издревле праздники, связанные с Девой Марией, считаются «женскими», когда молятся о семье и детях.

Обычно женщины просят о зачатии и вынашивании ребенка, успешных родах, о замужестве и семейном благополучии. Также обращаются с просьбой, чтобы Богородица сопутствовала во всех делах домочадцев и оберегала от бед. Если наблюдаются трудности в общении, то молятся о достижении взаимопонимания.

Молитва о здравии и о детях на Благовещение

Тексты сильных молитв Богородице, которые помогают при телесных и душевных недугах:

«Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Пречистая Госпоже, Владычице, Богородице Дево, сия молитвы Тебе ныне приносимыя, яко Тебе Самой ту сущей и слышащей моления наша, и подающей с верою просящим по коемуждо прошению исполнение. Скорбящим бо скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленных и недужных исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженных очищаеши, и малыя дети милуеши, от уз и темниц свобождаеши, и всякия многоразличныя страсти врачуеши. Приснодеве преславней и непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

«Надеждо всех концев земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице. Не гнушайся мене, грешнаго, на Твою бо милость уповаю: угаси ми пламнь греховный и покаянием ороси изсохшее мое сердце, очисти ум мой от греховных помыслов, приими мольбу, от души и сердца со воздыханием приносимую Тебе. Буди о мне Ходатаица к Сыну Твоему и Богу и укроти гнев Его матерними Твоими молитвами, душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Владычице, утоли болезни души и тела, отъими бремя грехов моих, и печалию сокрушенное сердце мое утеши, да славлю Тя до последняго издыхания моего. Аминь».

Молитва Богородице о детях:

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему. Аминь».

Какое Евангелие читается на Благовещение в 2025 году

События Благовещения Пресвятой Богородицы подробно описаны в Евангелии от Луки (Глава 1, стихи 26-38). Именно о них вспоминают в праздник. Апостол рассказывает, как архангел Гавриил явился в Назарет к Деве Марии и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!»

Согласно богословским толкованиям, фраза небесного посланника стала первой радостной вестью для человечества после изгнания Адама и Евы из Рая. Впоследствии она легла в основу главной молитвы на Благовещение «Богородица, Дево радуйся», текст которой практически полностью повторяет слова архангела.

Какие тропари читать на Благовещение Пресвятой Богородицы

Яркая особенность песнопений праздника Благовещения заключается в том, что многие из них выстроены в форме диалога между архангелом Гавриилом и Пречистой Девой. Поэтому канон праздника, по традиции, читается двумя чтецами: один читает тропари «Ангела», другой — «Богородицы».

Дома можно прочитать тропарь Благовещения, в котором раскрывается значение события и который неоднократно повторяется в ходе богослужения. В нем говорится об осуществлении замысла Божьего и тайне пришествия в мир Христа Спасителя:

«Днесь спасения нашего главизна,/ и еже от века таинства явление:/ Сын Божий Сын Девы бывает,/ и Гавриил благодать благовествует./ Темже и мы с ним Богородице возопиим:/ радуйся, Благодатная,/ Господь с Тобою».

Отдельный тропарь поют в предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы 6 апреля:

«Днесь всемирныя радости начатки /предпразднственное воспети повелевают:/се бо Гавриил приходит, /Деве нося благовестие, /и к Ней вопиет: /радуйся, Благодатная, /Господь с Тобою».

Ранее «Известия» рассказали, когда начнутся богослужения на Благовещение в 2025 году.