Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Чувашии
В результате ДТП в Чувашии погибли два человека, еще четыре пострадали. Об этом 1 апреля проинформировала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
«По первоначальной информации, 31 марта примерно в 22:50 возле села Вутабоси Канашского муниципального округа водитель, <…> двигаясь со стороны села Вутабоси, <…> не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующем опрокидыванием», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
В результате происшествия два пассажира — мужчины 1999 и 2002 года рождения — погибли до приезда скорой помощи. Водитель и еще три пассажира автомобиля получили тяжелые травмы.
В этот же день пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о гибели двух человек в результате ДТП. Еще один человек пострадал. Согласно предварительным данным, погибли водители столкнувшихся автомобилей Vortex и ВАЗ-2109.