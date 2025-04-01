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В Китае восстановили лицо жившего 16 тыс. лет назад человека

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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
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Ученые из Китайской Народной Республики (КНР) восстановили лицо человека, жившего 16 тыс. лет назад. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science.

«Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР. — Ред.) воссоздали лицо доисторического человека, жившего 16 тыс. лет назад. <…> Ископаемый череп древнего человека был обнаружен в пещере Яхуай, расположенной в холме в деревне Болан уезда Лунъань ГЧАР», — следует из публикации от 30 марта.

Как уточняет агентство, специалисты использовали компьютерный метод реставрации облика и 3D-моделирование. Кроме того, ученые применили технологию трехмерной геометрической морфометрии для анализа и сравнения сходств и различий между черепом, найденным в пещере Яхуай, с черепами современных людей.

Специалисты обнаружили, что доисторический череп крупнее современных женских, но меньше мужского. А более выступающая лобная кость у доисторического человека делает форму его черепа больше похожей на череп современной женщины.

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Ранее, 26 марта, сообщалось, что в пустыне Гоби на территории Монголии ученые обнаружили самый большой сохранившийся коготь динозавра. Ученые предполагают, что динозавр был похож на «причудливую смесь» ленивца и жирафа. По словам исследователей, это самый большой коготь такого рода, найденный полностью сохранившимся. Предположительно, животное обладало ростом около 3 м и весило порядка 260 кг.

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