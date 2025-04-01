В Китае восстановили лицо жившего 16 тыс. лет назад человека
Ученые из Китайской Народной Республики (КНР) восстановили лицо человека, жившего 16 тыс. лет назад. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science.
«Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР. — Ред.) воссоздали лицо доисторического человека, жившего 16 тыс. лет назад. <…> Ископаемый череп древнего человека был обнаружен в пещере Яхуай, расположенной в холме в деревне Болан уезда Лунъань ГЧАР», — следует из публикации от 30 марта.
Как уточняет агентство, специалисты использовали компьютерный метод реставрации облика и 3D-моделирование. Кроме того, ученые применили технологию трехмерной геометрической морфометрии для анализа и сравнения сходств и различий между черепом, найденным в пещере Яхуай, с черепами современных людей.
Специалисты обнаружили, что доисторический череп крупнее современных женских, но меньше мужского. А более выступающая лобная кость у доисторического человека делает форму его черепа больше похожей на череп современной женщины.
Ранее, 26 марта, сообщалось, что в пустыне Гоби на территории Монголии ученые обнаружили самый большой сохранившийся коготь динозавра. Ученые предполагают, что динозавр был похож на «причудливую смесь» ленивца и жирафа. По словам исследователей, это самый большой коготь такого рода, найденный полностью сохранившимся. Предположительно, животное обладало ростом около 3 м и весило порядка 260 кг.