В Иркутской области ввели режим повышенной готовности на фоне угрозы паводков

В Иркутской области введен режим повышенной готовности на фоне угрозы паводков из-за талого снега. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Все оперативные службы должны быть в состоянии максимально оперативно отправиться на устранение подтоплений. Из-за талого снега в ближайшее время ожидаются паводки», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что подтопления наблюдались на территории села Хомутово, однако позже вода проникла в поселок Усть-Ордынский, где ее уровень поднялся выше нормы на одной из улиц.

По словам Кобзева, для устранения подтоплений задействована специализированная техника для вскрытия дорожного полотна, также установлена пожарная насосная станция. Он добавил, что ситуация находится на контроле до полного устранения последствий.

29 марта Кобзев сообщил, что за три дня в селе Хомутово спасатели откачали воду из 12 домовладений. Он уточнял, что работы по откачке воды проводились в домах, расположенных на улицах Терновой, Тепличной, Сибирской, Изумрудной и Владимирской.