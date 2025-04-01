FT сообщила о планах США и Дании провести переговоры на высоком уровне
США и Дания в скором времени могут впервые с начала второго президентского срока Дональда Трампа провести переговоры на высшем дипломатическом уровне. Об этом 1 апреля сообщила газета Financial Times (FT).
«Министр иностранных дел Дании [Ларс Лекке Расмуссен] намерен встретиться с госсекретарем США [Марко Рубио] на этой неделе в рамках первых личных дипломатических переговоров на высоком уровне между двумя странами после переизбрания президента США Дональда Трампа и его обещания взять под контроль датский остров Гренландия», — сообщили изданию два официальных источника.
Ожидается, что встреча произойдет в четверг, 3 апреля, в рамках съезда министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе. При этом фоном для потенциального контакта между Рубио и Расмуссеном станет визит премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Гренландию.
«Некоторые гренландские политики изначально воспользовались интересом Трампа, чтобы попытаться продвинуть свое стремление к независимости от Копенгагена, но всё больше появляется признаков того, что гренландцы видят опасность в слишком поспешном отделении от Дании», — указывает FT.
Ранее, 30 марта, Трамп не исключил применения военной силы для присоединения Гренландии. По его словам, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это и без применения военной силы, однако не исключил и противоположного варианта развития событий. Американский президент заявил 27 марта, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности.