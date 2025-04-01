В Кузбассе директор рекламной фирмы предстанет перед судом по делу о взятке
Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении директора рекламной компании, обвиняемого в даче взятки в размере более 1,5 млн рублей. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении директора рекламной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере»)», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Как указано, с сентября 2020 года по июнь 2023 года фигурант регулярно передавал заместителю генерального директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» денежные средства, чтобы обеспечить своевременное размещение рекламы на троллейбусах электротранспортной компании. Общая сумма взятки превысила 1,5 млн рублей, уточнили в Следкоме.
Отмечается, что злоумышленник сотрудничал со следствием.
На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 5 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее, 25 марта, сообщалось, что в Московской области бывшему главе Серпухова предъявили обвинение по факту получения взяток в крупном и особо крупном размерах. С января по декабрь 2024 года фигурант получил взятки от двух предпринимателей — 500 тыс. и 9 млн 389 тыс. рублей — за покровительство их организаций, заключивших муниципальные контракты на вывоз снега и ремонт уличного освещения.