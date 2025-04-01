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До конца мая участники конкурса «Таланты» пройдут стажировки в театрах Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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В апреле начинается новый этап Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы «Таланты». Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили на портале мэра столицы Сергея Собянина.

Как сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, 20 ведущих московских театров уже готовы принять участников конкурса. С апреля участники будут проходить в них стажировку, параллельно повышая квалификацию на базе ГИТИСа, чтобы в итоге создать проект, который будет реализован на столичных подмостках.

Участники, прошедшие отбор, смогут приобрести новый опыт в театрах под руководством наставников — известных представителей культурной среды.

Старт конкурса состоялся 23 января. На участие было подано около 400 заявок от жителей 46 регионов России, из которых выбрали 40 наиболее талантливых кандидатов.

Победители открытого конкурса «Таланты» смогут занять должности художественных руководителей или директоров театров Москвы.

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Ранее, 25 марта, Собянин наградил деятелей культуры Москвы. Награждение проходило в профессиональный праздник сотрудников музеев и театров, библиотек и парков, концертных залов и школ искусств, киноиндустрии — увлеченных и талантливых людей, посвятивших свою жизнь творчеству.

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