В результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР пострадали 12 мирных жителей
12 человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
«По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 12», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным мэра города, ВСУ нанесли удар по Центрально-Городскому району Горловки — поселку Нижний Хутор. В результате обстрела населенный пункт был обесточен.
Накануне, 31 марта, управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) сообщило, что в Горловке несколько жилых домов загорелись из-за атаки украинских боевиков.
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик, а также посмотреть карту военных действий на 31 марта можно в материале «Известий».