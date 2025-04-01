В больницах сектора Газы закончились обезболивающие

В больницах сектора Газа не осталось препаратов для обезболивания. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Врачи говорят, что, даже когда раненые поступают в больницы, им очень сложно оказывать людям надлежащую медицинскую помощь и лечить травмы просто потому, что нет лекарств, нет обезболивающих», — говорится в материале телеканала.

В репортаже уточняется, что помимо обезболивающих есть проблемы также с другими лекарствами.

Ранее в этот день ООН обвинила Израиль в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе. Уточняется, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Днем ранее телеканал Al Jazeera сообщил о 64 погибших за сутки в результате ударов Израиля по Газе. 18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.