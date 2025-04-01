МЧС сформировало самую большую группировку спасателей для помощи Мьянме

Для оказания помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Мьянмы была сформирована самая большая группировка спасателей. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Всего на данный момент на территории страны работают 264 российских спасателя. Накануне в пострадавший регион прибыли еще два воздушных борта из РФ.

Отмечается, что специалисты из России «привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике».

28 марта в азиатской республике были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших насчитывает более 2 тыс. человек. На следующий день в Мьянму прибыло более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в городе Мандалай сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.