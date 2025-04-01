В Иркутской области погибла пассажирка вылетевшего в кювет с трассы авто
В Иркутской области автомобиль вылетел с трассы в кювет, в результате чего погибла пассажирка. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону в Telegram-канале.
«34-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «Toyota Vitz», следуя со стороны поселка Листвянка в направлении Иркутска, в районе 22-го километра автомобильной дороги Иркутск – Листвянка не справилась с управлением и допустила съезд в кювет», — проинформировали в ведомстве.
В результате ДТП погибла на месте 64-летняя пассажирка.
Еще два человека, находившиеся в салоне авто, были доставлены в больницу с травмами. Им оказывается необходимая помощь.
«В настоящее время проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — заключили в Госавтоинспекции.
31 марта пожарный погиб в результате опрокидывания автомобиля в Алтайском крае. В результате происшествия погиб специалист 75-й пожарно-спасательной части. Еще двое пострадавших находятся в больнице. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.