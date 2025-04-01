На юго-западе Санкт-Петербурга загорелся автомобильный салон
На юго-западе Санкт-Петербурга произошло горение салона на площади 3 кв. м. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.
«01 апреля в 04:35 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу Красносельский район, проспект Ветеранов, дом 147. <…> В 05:08 пожар ликвидирован», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что над ликвидацией пожара работали 10 пожарных и две единицы техники.
Накануне, 31 марта, в Санкт-Петербурге прохожие спасли ребенка, который выпрыгнул из окна горящей квартиры в Красногвардейском районе. Прохожие развернули под окнами жилого помещения покрывало, чтобы поймать ребенка. Мальчик прыгнул с третьего этажа. Помогавшим прохожим удалось поймать ребенка, однако, предварительно, он получил травмы ног.