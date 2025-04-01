Южнокорейский суд вынесет решение по импичменту президента Юн Сок Ёлю 4 апреля
Конституционный суд Южной Кореи вынесет решение по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 4 апреля. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает газета Nikkei Asia.
«Решение по делу <...> об импичменте президента Юн Сок Ёля будет оглашено 4 апреля 2025 года в [05.00 мск]», — говорится в заявлении суда.
Заседание Конституционного суда будет открытым. Если суд поддержит импичмент голосами как минимум шести из восьми судей, Юн будет отстранен от должности, и в течение 60 дней страна должна будет избрать нового лидера. Если суд отклонит иск, президент будет немедленно восстановлен в должности, уточнила газета.
Полиция готовится к потенциально насильственным протестам на фоне резкого политического раскола.
Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.
Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.