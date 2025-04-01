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Южнокорейский суд вынесет решение по импичменту президента Юн Сок Ёлю 4 апреля

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Фото: ТАСС/Song Kyung-Seok
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Конституционный суд Южной Кореи вынесет решение по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 4 апреля. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает газета Nikkei Asia.

«Решение по делу <...> об импичменте президента Юн Сок Ёля будет оглашено 4 апреля 2025 года в [05.00 мск]», — говорится в заявлении суда.

Заседание Конституционного суда будет открытым. Если суд поддержит импичмент голосами как минимум шести из восьми судей, Юн будет отстранен от должности, и в течение 60 дней страна должна будет избрать нового лидера. Если суд отклонит иск, президент будет немедленно восстановлен в должности, уточнила газета.

Полиция готовится к потенциально насильственным протестам на фоне резкого политического раскола.

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Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.

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