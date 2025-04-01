Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий

Уровень индексации пенсий должен рассчитываться на основе реальных трат российских пенсионеров. Об этом 1 апреля сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

«В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку», — сообщил он.

Для этого он предложил пересмотреть формирование потребительской корзины, сделав ее более приближенной к реальным тратам населения.

«Ведь речь не идет о россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками — речь идет о пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов. И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% — то это не рост, а снижение», — указал Гаврилов.

Он также подчеркнул важность не только страховой, но и социальной пенсии. Именно ее получает в настоящее время каждый пятый российский пенсионер.

25 марта в Госдуме прокомментировали идею ввести в России единую соцкарту для пенсионеров. Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.