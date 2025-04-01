Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский военнослужащий одолел боевика ВСУ и взял его в плен
Наука и техника
Reuters сообщило о возвращении астронавтов миссии Starliner к работе с Boeing
Мир
Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты
Мир
Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий
Общество
Россельхознадзор обязал сеть «Светофор» уничтожить 1,3 т продукции в Приморье
Мир
Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении воздушного удара по объекту «Хезболлы» в Ливане
Мир
СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа
Мир
Суд не будет откладывать блокировку запрета на трансгендеров в армии США
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Мир
Южнокорейский суд вынесет решение по импичменту президента Юн Сок Ёлю 4 апреля
Происшествия
Почти 40 человек были эвакуированы из-за пожара в Новом Уренгое
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ над Брянской областью
Общество
МЧС сформировало самую большую группировку спасателей для помощи Мьянме
Мир
Трамп заявил о продолжении атак по хуситам до прекращения ударов в Красном море
Мир
FT сообщила о планах США и Дании провести переговоры на высоком уровне
Экономика
На высокобюджетном рынке новостроек Москвы уменьшилось число апартаментов
Сюжет:

Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий

Депутат Гаврилов: индексация пенсий должна быть на уровне роста цен
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уровень индексации пенсий должен рассчитываться на основе реальных трат российских пенсионеров. Об этом 1 апреля сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

«В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку», — сообщил он.

Для этого он предложил пересмотреть формирование потребительской корзины, сделав ее более приближенной к реальным тратам населения.

«Ведь речь не идет о россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками — речь идет о пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов. И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% — то это не рост, а снижение», — указал Гаврилов.

Он также подчеркнул важность не только страховой, но и социальной пенсии. Именно ее получает в настоящее время каждый пятый российский пенсионер.

Масштабное повышение пенсий в апреле: кому и на сколько проиндексируют
Социальную пенсию в 2025 году проиндексируют сразу на 14,75%

25 марта в Госдуме прокомментировали идею ввести в России единую соцкарту для пенсионеров. Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025