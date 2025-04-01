Reuters сообщило о возвращении астронавтов миссии Starliner к работе с Boeing
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- Reuters сообщило о возвращении астронавтов миссии Starliner к работе с Boeing
Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс из миссии Starliner приспосабливаются к земной жизни после девяти месяцев в космосе, а также возобновляют работу в Boeing. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщило агентство Reuters.
Уилмор и Уильямс — первый экипаж, который совершил полет на космическом корабле Starliner компании Boeing. Астронавты провели несколько дней после возвращения на Землю, проходя плановые медицинские осмотры в офисе в NASA.
По словам Уилмора, оба астронавта планируют встретиться с руководством Boeing 2 апреля, чтобы обсудить Starliner и вновь выступить в роли ценных советников по разработке корабля.
Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня 2024 года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Boeing Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней. Однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.
18 марта Уильямс, Уилмора, Александра Горбунова и Ника Хейга забрал со станции космический корабль Crew Dragon Freedom, который приводнился у берегов Флориды на следующий день.