Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и пикап ВСУ в Донецкой области
Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на краматорско-дружковском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в Минобороны России.
Сначала воздушные разведчики мотострелкового полка Южной группировки выявили цель. После военнослужащие в кратчайшие сроки нанесли удар дронами-камикадзе. В результате укрытие ВСУ и вражеский автомобиль были полностью уничтожены.
Ранее в этот день штурмовики группировки войск «Центр» рассказали о деталях освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР. Так, командир третьей штурмовой роты, лейтенант Ахметшин Ильшат Раисович рассказал, что бои изначально шли на окраинах населенного пункта. После закрепления на местности российских войск стал открыт путь и на само Запорожье.