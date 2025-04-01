Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у правого побережья Днепра в Херсонской области. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в Минобороны России.

Так, воздушные разведчики выявили цель и передали точные координаты на позицию артиллерийского расчета. После чего военнослужащие оперативно замаскировали гаубицу и нанесли удары по заданным координатам.

Уточняется, что цель работы расчета в основном заключается в помощи пехоте, близко находящейся к противнику. Таким образом, в задачи гаубицы входит и нанесение огневого поражения противнику, и сбережение состава.

«То есть спектр работы очень широкий. В самом расчете важен профессионализм, который они уже достигли, потому как мы находимся здесь уже практически два года. Слаженность, быстрая, однообразная работа без какой-либо суеты и четкое выполнение приказа командира», — рассказал старший офицер батареи с позывным Пенза.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, рядовой Александр Захлебин в составе подразделения выполнял задачу по овладению опорным пунктом ВСУ. Он своевременно заметил приближающиеся вражеские беспилотники и открыл по ним огонь из штатного оружия. Два дрона были уничтожены. Тем временем российские штурмовики сумели подобраться вплотную к позициям ВСУ.